Семён Антонов объяснил, почему капитаном российского клуба должен быть отечественный игрок

Капитан ЦСКА Семён Антонов высказался о том, кто должен исполнять эту роль в российских баскетбольных командах. По мнению форварда, капитанскую повязку следует доверять отечественному игроку независимо от его статистики и игрового времени.

«Считаю, что в российских командах капитаном должен быть россиянин. Даже неважно, сколько ты приносишь очков и сколько времени проводишь на паркете. Дело в твоей ментальности, потому что тебе нести ответственность перед болельщиками», — сказал Антонов в интервью тележурналу «Вид сверху».

Напомним, 37-летний баскетболист выступает за ЦСКА с 2016 года, а капитаном армейцев впервые стал в сезоне-2023/2024. В составе московской команды Семён семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также завоевал титул чемпиона Евролиги в сезоне-2018/2019.