«Он должен отдавать мяч». Баркли раскритиковал Адетокунбо за игру в «Майами»

Члены Зала славы баскетбола Шакил О'Нил и Чарльз Баркли раскритиковали организацию нападения «Майами Хит» с участием Янниса Адетокунбо. По их мнению, греческому форварду необходимо чаще расставаться с мячом и больше доверять партнёрам.

«Когда возникают трудности, они просто отдают мяч Яннису, а все остальные стоят и ждут. Мяч должен постоянно двигаться, каждый должен его касаться. Яннису порой нужно действовать менее эгоистично», — сказал О'Нил в эфире Inside the NBA.

Баркли, в свою очередь, считает, что изменения зависят прежде всего от самого баскетболиста, а не от главного тренера «Хит» Эрика Споэльстры.

«Дело не в Споэльстре. Именно Яннис должен сделать шаг назад. Игрок должен признать: «Я не буду играть так, как играл в «Милуоки». Я буду доверять Бэму [Адебайо]. Буду доверять Дэвиону [Митчеллу]». Яннис не может упрямиться. Он должен отдавать мяч», — заявил Баркли.

Напомним, Адетокунбо перешёл в «Майами» из «Милуоки Бакс» минувшим летом. После поражения в дебютном матче за новую команду форвард сам называл доверие между партнёрами одним из главных аспектов, которые необходимо улучшить «Хит».