ФИБА показала официальный талисман первого баскетбольного ЧМ на Ближнем Востоке

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила официальный талисман мужского Кубка мира — 2027, который пройдёт в Дохе, Катар. Им стал персонаж по имени Сухайль, созданный по образу одноимённой звезды, известной также как Канопус.

Фото: ФИБА

На протяжении столетий эта звезда служила ориентиром для мореплавателей, кочевников и ловцов жемчуга в регионе Персидского залива. Её появление на небе традиционно связывают с окончанием сильной летней жары. Во внешности талисмана использованы кристаллические грани и металлические элементы, символизирующие фрагменты звезды и метеорита.

Кубок мира состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года с участием 32 сборных. Турнир впервые в истории примет страна Ближнего Востока. Кроме того, впервые все матчи мирового первенства пройдут в одном городе.