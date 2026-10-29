15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ФИБА показала официальный талисман первого баскетбольного ЧМ на Ближнем Востоке

ФИБА показала официальный талисман первого баскетбольного ЧМ на Ближнем Востоке
Комментарии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила официальный талисман мужского Кубка мира — 2027, который пройдёт в Дохе, Катар. Им стал персонаж по имени Сухайль, созданный по образу одноимённой звезды, известной также как Канопус.

Фото: ФИБА

На протяжении столетий эта звезда служила ориентиром для мореплавателей, кочевников и ловцов жемчуга в регионе Персидского залива. Её появление на небе традиционно связывают с окончанием сильной летней жары. Во внешности талисмана использованы кристаллические грани и металлические элементы, символизирующие фрагменты звезды и метеорита.

Кубок мира состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года с участием 32 сборных. Турнир впервые в истории примет страна Ближнего Востока. Кроме того, впервые все матчи мирового первенства пройдут в одном городе.

Что известно о допуске россиян в баскетболе:
Босс Евролиги может приехать в Москву. Стоит ли ждать возвращения команд из России? Босс Евролиги может приехать в Москву. Стоит ли ждать возвращения команд из России?