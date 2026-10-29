В ночь на 29 октября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 29 октября:

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:144;

«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:111;

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 117:129;

«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:89.

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 129:99.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 91:104.

«Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 100:132.

«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 127:133.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:119.

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» —111:117 ОТ.

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:96.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 87:103.