В Единой лиге избрали почётного президента

Совет Единой лиги ВТБ избрал президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина почётным президентом турнира.

«Банк стоял у истоков создания лиги в 2008 году, и за эти годы мы вместе прошли большой путь. Из спортивного проекта она выросла в серьёзную, авторитетную организацию, которая задаёт высокие стандарты проведения соревнований и способствует популяризации баскетбола в нашей стране.

Мы в ВТБ всегда рассматривали поддержку лиги не просто как спонсорство, а как долгосрочное партнёрство и вклад в развитие российского баскетбола. Важно и дальше повышать уровень соревнований, развивать клубы, внедрять новые форматы и делать баскетбол ещё более зрелищным и привлекательным для болельщиков.

Уверен, что у Единой лиги ВТБ большое будущее. И для меня большая честь быть частью этого будущего», — приводит слова Костина пресс-служба лиги.