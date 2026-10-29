Кущенко и Корстин отреагировали на избрание нового почётного президента Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор турнира Илона Корстин прокомментировали избрание президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина почётным президентом лиги. Решение Совет лиги принял единогласно.

«Решение Совета — признание того огромного вклада, который Андрей Леонидович внёс в развитие лиги и всего российского баскетбола. Банк ВТБ был одним из основателей лиги, и все эти годы поддержка Андрея Леонидовича была реальной опорой: в сложные моменты, в периоды перемен, при принятии ключевых решений о будущем чемпионата. Для нас большая честь, что Андрей Леонидович принял эту должность. Уверены, что его опыт и авторитет помогут дальнейшему развитию лиги», — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.

«Андрей Леонидович Костин стоял у истоков создания лиги. Благодаря его личной поддержке и поддержке банка ВТБ Единая лига успешно развивается уже 18 лет. Сегодня это третья по значимости лига в России среди всех видов спорта, а в Европе она признана одним из сильнейших баскетбольных турниров.

Символично, что именно сегодня Совет лиги единогласно поддержал кандидатуру Андрея Леонидовича на пост почётного президента. Уверена, вместе мы выведем Единую лигу на новый уровень и сделаем её ещё сильнее и интереснее для всех любителей баскетбола», — заявила Корстин.