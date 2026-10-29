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Лукич — о работе с молодёжью в сборной России: у нас нет времени плакать

Лукич — о работе с молодёжью в сборной России: у нас нет времени плакать
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о работе с молодыми игроками в условиях отстранения национальной команды от международных соревнований.

«Мы не можем участвовать в международных турнирах, поэтому сейчас сосредоточились на молодых игроках и стараемся давать им возможности. Это непросто. Некоторые из них играют более важную роль в своих командах Единой лиги ВТБ, другие — нет. У молодых баскетболистов не так много игрового времени, поэтому мы организуем товарищеские матчи. Считаю, что спорт должен быть превыше всего. У нас нет времени плакать.

В США играет много талантливых баскетболистов, и, думаю, в Европе все знают о проблеме с контрактами в NCAA. Это серьёзная проблема: молодой игрок приходит к нам, но я знаю, что чере