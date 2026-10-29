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Гомельский вспомнил экс-игрока ЦСКА ростом 198 см, успешно выступавшего в роли центрового

Гомельский вспомнил экс-игрока ЦСКА ростом 198 см, успешно выступавшего в роли центрового
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об игре центрового московского ЦСКА Ливио Жан-Шарля, а также вспомнил другого экс-игрока армейцев — Кайла Хайнса.

«Ливио с самого начала карьеры играл на позиции центра. Отсюда определённые пробелы в технике, которые не позволяют ему эффективно играть в поле. Я хочу напомнить о Кайле Хайнсе, который успешно выполнял роль центрового с ростом всего 198 см», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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