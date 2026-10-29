В РФБ назвали главное препятствие для проведения баскетбольного матча России и США

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил, что не видит организационных препятствий для проведения товарищеской встречи между сборными России и США.

«С точки зрения организации и спорта в этом нет никаких трудностей. Вопрос исключительно в политике и визовой поддержке. Мы все читаем новости и знаем, что произошло с нашими ребятами в карате и гимнастике. Мы понимаем, какие страны готовы нас принимать, а какие нет, даже если мы допущены. Поэтому сейчас идёт очень скрупулёзный процесс, где нам всем вместе приходится лавировать», — приводит слова Дячка «РИА Новости Спорт».