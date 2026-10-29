«Меня это не задевало». Вембаньяма высказался о своём статусе «злодея» в НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на критику по поводу негласного статуса «злодея», который закрепился за ним во время плей-офф сезона-2026/2027, особенно в финальной серии с «Нью-Йорк Никс» (1-4). В решающей части сезона француз отметился несколькими жёсткими действиями и получил дисквалификацию за удар локтем Наза Рида.

«Злодей? Нет, меня это не задевало. Я не обращаю на это внимания во время финала НБА. Думаю, ни один игрок не обращает. Я пытался показать, что это тоже часть меня. Более всего это показало мои границы. Выходя на паркет, нужно просто играть в баскетбол. Не нужно выбивать из людей всю дурь – по крайней мере если ты хочешь победить», – приводит слова Вембаньямы SpursReporter в социальной сети Х.