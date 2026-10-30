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Евролига: результаты матчей 29 октября

Евролига: результаты матчей 29 октября
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29 октября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты на 29 октября:

«Црвена Звезда» — «Бавария» — 103:73;
«Маккаби» Тель-Авив — «Париж» — 94:99;
«Реал» Мадрид — «Фенербахче» — 95:76.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов. Напомним, действующим чемпионом является греческий «Олимпиакос», обыгравший в финале «Реал» Мадрид.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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