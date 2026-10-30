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«Денвер» может подписать бывшего игрока «Милуоки», набиравшего 17,4 очка за матч

«Денвер» может подписать бывшего игрока «Милуоки», набиравшего 17,4 очка за матч
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» рассматривает возможность подписания контракта с 26-летним американским защитником Кевином Портером-младшим, который ранее был отчислен из «Милуоки Бакс». Об этом сообщают инсайдеры Марк Штайн и Джейк Фишер на платформе The Stein Line.

По информации источника, интерес к баскетболисту также проявляет «Сакраменто Кингз». Оба клуба продолжают оценивать свои возможности для усиления задней линии, поэтому возможное подписание соглашения может состояться позднее. При этом сам Портер намерен продолжить карьеру в НБА, несмотря на интерес со стороны европейских команд.

«Милуоки» отчислил защитника перед началом регулярного чемпионата сезона-2026/2027. В прошлом сезоне Портер принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 17,4 очка, делая 5,2 подбора и 7,4 результативной передачи. Также на его счету было 2,2 перехват