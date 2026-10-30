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На домашний матч «Далласа» пришло меньше всего зрителей почти за четверть века

На домашний матч «Далласа» пришло меньше всего зрителей почти за четверть века
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» зафиксировал худший показатель посещаемости домашнего матча почти за 25 лет. Об этом сообщил основатель аналитической платформы TicketData Кит Паджелло в социальной сети X.

По официальным данным НБА, встречу регулярного чемпионата сезона-2026/2027 с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшуюся в ночь на 29 октября на арене «Американ Эйрлайнс-центр», посетили 18 111 зрителей. При этом вместимость стадиона на баскетбольных матчах составляет около 19,2 тыс. человек. Для сравнения: на предыдущую домашнюю игру «Далласа» с «Сан-Антонио Спёрс» пришли 19 555 болельщиков.

Несмотря на снижение посещаемости, «Маверикс» одержали уверенную победу над «Оклахомой» со счётом 120:96. Самым результативным игроком хозяев стал 19-летний форвард Купер Флэгг,