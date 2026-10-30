На домашний матч «Далласа» пришло меньше всего зрителей почти за четверть века

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» зафиксировал худший показатель посещаемости домашнего матча почти за 25 лет. Об этом сообщил основатель аналитической платформы TicketData Кит Паджелло в социальной сети X.

По официальным данным НБА, встречу регулярного чемпионата сезона-2026/2027 с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшуюся в ночь на 29 октября на арене «Американ Эйрлайнс-центр», посетили 18 111 зрителей. При этом вместимость стадиона на баскетбольных матчах составляет около 19,2 тыс. человек. Для сравнения: на предыдущую домашнюю игру «Далласа» с «Сан-Антонио Спёрс» пришли 19 555 болельщиков.

Несмотря на снижение посещаемости, «Маверикс» одержали уверенную победу над «Оклахомой» со счётом 120:96. Самым результативным игроком хозяев стал 19-летний форвард Купер Флэгг,