Главный тренер «Бостона» Маззулла ежедневно анализирует свои решения с помощью ИИ

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что ежедневно использует искусственный интеллект, в частности нейросеть Claude, для решения профессиональных задач. По словам 38-летнего американского специалиста, технология помогает ему анализировать собственную работу, совершенствовать тренерские навыки и эффективнее организовывать тренировочный процесс.

«Я использую Claude каждый день, чтобы обдумывать тренерские решения и анализировать информацию. Думаю, прежде всего это возможность учиться у самого себя. Например, я могу загрузить план прошлогодней тренировки и спросить, насколько эффективным он был», — рассказал Маззулла в