НБА рассматривает шесть клубов Евролиги для участия в новом турнире — источник

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает возможность привлечения шести действующих клубов Евролиги к участию в собственном европейском турнире. Об этом сообщает сербское издание Meridian Sport со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в сферу интересов НБА входят мадридский «Реал», «Барселона», турецкий «Фенербахче», мюнхенская «Бавария», французский АСВЕЛ и греческий «Панатинаикос». Все шесть команд представляют города, которые ранее упоминались в числе потенциальных участников нового европейского проекта североамериканской лиги.

Напомним, в начале октября 13 клубов — акционеров Евролиги — отклонили первоначальное пред