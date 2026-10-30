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НБА рассматривает шесть клубов Евролиги для участия в новом турнире — источник

НБА рассматривает шесть клубов Евролиги для участия в новом турнире — источник
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает возможность привлечения шести действующих клубов Евролиги к участию в собственном европейском турнире. Об этом сообщает сербское издание Meridian Sport со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в сферу интересов НБА входят мадридский «Реал», «Барселона», турецкий «Фенербахче», мюнхенская «Бавария», французский АСВЕЛ и греческий «Панатинаикос». Все шесть команд представляют города, которые ранее упоминались в числе потенциальных участников нового европейского проекта североамериканской лиги.

Напомним, в начале октября 13 клубов — акционеров Евролиги — отклонили первоначальное пред