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Новичок «Голден Стэйт» Лендеборг повторил достижение Шакила О'Нила, державшееся 34 года

Новичок «Голден Стэйт» Лендеборг повторил достижение Шакила О'Нила, державшееся 34 года
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24-летний американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг повторил статистическое достижение четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила, установленное в 1992 году.

Новичок «Уорриорз» стал первым баскетболистом за последние 34 года, которому удалось набирать в среднем не менее 20 очков и делать девять подборов за матч по итогам первых пяти встреч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На старте регулярного чемпионата НБА — 2026/2027 Лендеборг набирает в среднем 22,6