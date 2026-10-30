Новичок «Голден Стэйт» Лендеборг повторил достижение Шакила О'Нила, державшееся 34 года

24-летний американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг повторил статистическое достижение четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила, установленное в 1992 году.

Новичок «Уорриорз» стал первым баскетболистом за последние 34 года, которому удалось набирать в среднем не менее 20 очков и делать девять подборов за матч по итогам первых пяти встреч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На старте регулярного чемпионата НБА — 2026/2027 Лендеборг набирает в среднем 22,6