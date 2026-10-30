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Баскетболистка из США заявила, что ФБР следит за 20 людьми ради её безопасности

Баскетболистка из США заявила, что ФБР следит за 20 людьми ради её безопасности
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30-летняя американская защитница «Индианы Фивер» Софи Каннингем рассказала о проблемах с безопасностью, возникших из-за повышенного внимания к ней со стороны болельщиков. По словам баскетболистки, Федеральное бюро расследований (ФБР) США следит примерно за 20 людьми, которые могут представлять для неё угрозу.

«У нас много преследователей. Знаю, что у меня они есть. Это обратная сторона популярности, о которой люди обычно не задумываются. Даже не уверена, можно ли мне об этом говорить, но, кажется, ФБР следит примерно за 20 людьми ради моей безопасности. И это только в моём случае», — рассказала Каннингем в 692-м выпуске подкаста This Past Weekend с Тео Воном.

Баскетболистка также упомянула одного из предполагаемых преследователей, который в нас