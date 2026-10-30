Инсайдер рассказал о проблемах в раздевалке «Финикса» на старте сезона НБА

В раздевалке клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» растёт недовольство отсутствием в составе классического разыгрывающего, способного организовать нападение команды. Об этом сообщил известный инсайдер Крис Хэйнс со ссылкой на собственные источники.

«Я сделал несколько звонков, пообщался с людьми и выяснил, что в раздевалке нарастает недовольство из-за того, что в составе нет разыгрывающего, способного организовать нападение. В стартовой пятёрке выходят Девин Букер, Джейлен Грин и Диллон Брукс. Но среди них нет классического разыгрывающего, который мог бы создавать моменты дл