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Дубай Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Французский защитник с 239 матчами в НБА может продолжить карьеру в Евролиге

Французский защитник с 239 матчами в НБА может продолжить карьеру в Евролиге
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25-летний французский разыгрывающий Киллиан Хейз, выбранный под седьмым номером драфта НБА — 2020, может продолжить карьеру в израильском «Маккаби» из Тель-Авива, выступающем в Евролиге. По информации издания Ynet, клуб ведёт продвинутые переговоры с баскетболистом и рассчитывает в ближайшее время завершить его переход.

«Маккаби» рассматривает Хейза в качестве замены травмированному защитнику Иффе Лундбергу, который выбыл примерно на шесть-восемь недель. Ранее клуб также изучал возможность приглашения Неманьи Недовича и Джамира Янга, однако переговоры с французом продвинулись дальше всего. В случае заключения соглашения Хейз впервые в карьере выст