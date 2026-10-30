Инсайдер раскрыл отношение Кайри Ирвинга к возможному уходу из «Далласа»

34-летний американский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заинтересован в возможном переходе в «Майами Хит». Об этом сообщил журналист и инсайдер Итан Сколник, освещающий деятельность флоридского клуба, в подкасте Five on the Floor.

«Мы оба слышали, что он заинтересован в выступлениях за «Майами». Кроме того, мне известно, что Эрик Споэльстра очень высоко его оценивает. Всё указывает на то, что Ирвингу было бы комфортно в этой команде», — заявил Сколник.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» входит в число команд, которые следят за ситуацией Ирвинга в «Далласе». При этом журналист усомнился, что флоридский клуб располагает достаточным количеством активов для потенциального обмена. После приобретения Янниса Аде