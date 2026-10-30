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НБА, 2026/2027, результаты, 30 октября

НБА-2026/2027: результаты матчей на 30 октября
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В ночь на 30 октября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НБА-2026/2027 на 30 октября 2026 года:

«Атланта Хоукс» —«Кливленд Кавальерс» — 114:111;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 132:120;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:124.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».