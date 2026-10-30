Чемпион НБА Джейлен Брансон сыграет детектива в сериале «Закон и порядок»

30-летний американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон появится в популярном криминальном сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». Баскетболист сыграет в пятом эпизоде 28-го сезона, премьера которого запланирована на 5 ноября 2026 года. Об участии спортсмена в съёмках официально объявила телекомпания NBC.

По появившейся информации, Брансону досталась роль детектива. При этом представители NBC ранее не раскрывали подробности его персонажа. Эпизод получил название Forsaken («Забытые»). Съёмки с участием защитника «Никс» проходили в сентябре в Нью-Йорке, где баскетболист работал на одной площадке с исполнительницей главной роли Маришкой Харгитей.