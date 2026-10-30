Тренер «Динамо» Козин выделил трёх россиян «Зенита» на фоне сильного легионерского состава

Главный тренер владивостокского «Динамо» Сергей Козин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2026/2027.

«Зенит» — очень атлетичная команда, которая демонстрирует агрессивный и контактный баскетбол как в нападении, так и в защите. В составе есть сильные легионеры, которые задают тон игре. Недавно клуб также усилился новичком на позиции тяжёлого форварда.

Отлично проявляют себя и российски