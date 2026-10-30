Евролига: расписание матчей 30 октября
Сегодня, 30 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидают семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Евролига. Расписание на 30 октября:
19:00 — «Дубай» — «Хапоэль» Тель-Авив;
20:30 — «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»;
21:00 — «Жальгирис» — «Партизан»;
22:00 — АСВЕЛ — «Баскония»;
22:15 — «Олимпиакос» — «Олимпия»;
22:30 — «Барселона» — «Валенсия»;
22:30 — «Виртус» — «Бешикташ».
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