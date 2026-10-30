Евролига: расписание матчей 30 октября

Сегодня, 30 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидают семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 30 октября:

19:00 — «Дубай» — «Хапоэль» Тель-Авив;

20:30 — «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»;

21:00 — «Жальгирис» — «Партизан»;

22:00 — АСВЕЛ — «Баскония»;

22:15 — «Олимпиакос» — «Олимпия»;

22:30 — «Барселона» — «Валенсия»;

22:30 — «Виртус» — «Бешикташ».

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