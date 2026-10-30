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«Всё это выдумано». Джейлен Браун раскритиковал индивидуальные награды НБА

«Всё это выдумано». Джейлен Браун раскритиковал индивидуальные награды НБА
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30-летний американец, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции форварда за команду «Филадельфия Сиксерс», Джейлен Браун заявил, что не придаёт значения индивидуальным наградам лиги и признанию со стороны окружающих.

«Все эти награды, за которыми гонятся люди, всё это признание со стороны окружающих… Мне просто кажется, что это совершенно не важно. Всё это выдумано. Кто-то придумал награду, создал какую-то фальшивую комиссию, которая вручает эти награды на основании каких-то критериев, о которых на самом деле никто толком ничего не знает. Я не позволю никому и ничему контролировать мой покой или моё счастье, так просто нужно забить на это», — сказал Браун в эфире