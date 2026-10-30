Главный тренер «Торонто» не смог назвать точные сроки восстановления Кавая Леонарда

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович сообщил, что 35-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кавай Леонард проходит лечение за пределами Торонто. Баскетболист выбыл на длительный срок из-за отёка левого колена.

«Сейчас он не находится с нами в Торонто. В данный момент он проходит лечение за пределами города. Ровно через семь дней мы оценим его состояние и сможем составить более чёткий план. К тому моменту мы гораздо лучше будем понимать, когда он сможет вернуться на площадку. Пока у нас нет ни точной даты, ни конкретных сроков», — приводит слова Раяковича портал Eurohoops.

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