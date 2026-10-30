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Велимир Перасович впервые рассказал, почему решил покинуть УНИКС ради «Басконии»

Велимир Перасович впервые рассказал, почему решил покинуть УНИКС ради «Басконии»
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Главный тренер Велимир Перасович впервые подробно рассказал об обстоятельствах своего ухода из УНИКСа и возвращения в «Басконию».

«Мне незачем врать. У меня не было никаких контактов с клубом. Впервые со мной связались после матча в Дубае (когда ушёл в отставку Паоло Гальбьяти. — Прим. «Чемпионата»), когда представители клуба поговорили с моими агентами. Мне нужно было быстро принять решение, и, честно говоря, это было непросто. Я был с женой, и за один день нам пришлось полностью изменить все планы.

Но, с другой стороны, я считаю, что должен выполнить свой долг перед «Басконией», ведь именно этот клуб первым дал мне возможность стать тренером. Кроме того, я считаю его своим клубом, поэтому у меня не было сомнений. Я уехал из Казани в поисках новых возможностей и ради возвращения в Евролигу. Я могу говорить о них только хорошее, в том числе о том, как ко мне относились, но мне хотелось новых вызовов.

Правда, что летом я общался со многими клубами, но это ничего не значило. Были команды, заинтересованные во мне, но «Басконии» среди них действительно не было», — приводит слова Перасов