Бывший игрок НБА Сергей Моня оценил ситуацию с Дёминым на фоне поражений «Бруклина»

Бывший игрок НБА Сергей Моня прокомментировал неудачное начало сезона для «Бруклин Нетс» и оценил игру российского разыгрывающего Егора Дёмина.

«После четырёх первых матчей регулярки нельзя говорить о спаде игры Егора. Команда только входит в сезон, играли против хороших соперников, две игры были более-менее равными. «Майами» тоже стартовал с четырёх поражений подряд, но никто не говорит о кризисе. Очень не вовремя получил повреждение Егор, но вроде ненадолго выбыл. Главный тренер ему доверяет, на данном этапе это очень важно. Начало сезона всегда непредсказуемое», — приводит слова Мони издание ТАСС.

Напомним, у Дёмина был диагностирован ушиб кости правой ноги, который он получил по время матча с «Бостон Селтикс».