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Суперфинал АСБ 3х3 пройдёт в Москве с 6 по 8 ноября

Суперфинал АСБ 3х3 пройдёт в Москве с 6 по 8 ноября
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В следующие выходные, с 6 по 8 ноября, в Москве состоится Суперфинал АСБ 3х3, который объединит сильнейшие студенческие команды России и зарубежных стран. Участники поборются за звание чемпионов одного из крупнейших международных студенческих турниров по баскетболу 3х3.

В Суперфинале примут участие победители отборочных этапов, которые проходили в разных регионах страны с мая по октябрь, а также команды, получившие специальные приглашения. С 2022 года турнир имеет международный статус.

Фото: РФБ

Действующими чемпионами среди мужских команд являются баскетболисты иранской Payame Noor University, завоевавшие главный трофей два года подряд. В финале 2025 года они обыграли московский «Автодор» со счётом 15:9. Среди женских команд титул принадлежит МБА-МГУСиТ. В прошлогоднем финале москвички оде