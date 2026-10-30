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«Его послужной список просто непревзойдённый». Чарльз Баркли назвал лучшего тренера НБА

«Его послужной список просто непревзойдённый». Чарльз Баркли назвал лучшего тренера НБА
Комментарии

Бывший баскетболист НБА Чарльз Баркли считает главного тренера «Майами Хит» Эрика Споэльстру лучшим специалистом лиги.

«Думаю, да. Во-первых, его послужной список просто непревзойдённый. Но главное, что, если у него хорошая команда, она никогда не выступает ниже своих возможностей. Например, «Майами Хит». Не припомню, чтобы они когда-нибудь проигрывали серии, в которых считались фаворитами. Вот тогда и понимаешь, что