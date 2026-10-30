«Его послужной список просто непревзойдённый». Чарльз Баркли назвал лучшего тренера НБА

Бывший баскетболист НБА Чарльз Баркли считает главного тренера «Майами Хит» Эрика Споэльстру лучшим специалистом лиги.

«Думаю, да. Во-первых, его послужной список просто непревзойдённый. Но главное, что, если у него хорошая команда, она никогда не выступает ниже своих возможностей. Например, «Майами Хит». Не припомню, чтобы они когда-нибудь проигрывали серии, в которых считались фаворитами. Вот тогда и понимаешь, что