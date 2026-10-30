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Результаты матчей баскетбольной Единой лиги — 2026/2027 30 октября

Единая лига: результаты матчей 30 октября
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В пятницу, 30 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидал один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига. Результат встречи 30 октября:

«Динамо» Владивосток — «Зенит» — 72:83.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

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