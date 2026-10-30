В РФБ оценили возможность повторить путь российского хоккея через CAS

Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

— Наших хоккеистов допускают на международную арену. По поводу нашего баскетбола решения пока были промежуточные. Есть надежда на то, что в декабре ФИБА на очередном заседании даст нам зелёный свет?

— Во‑первых, я очень рад за наш хоккей и от всей души поздравляю наших хоккеистов с тем, что есть такое решение CAS о допуске наших команд до соревнований. Теперь главное, чтобы всё это должным образом воплотилось. Потом