15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В РФБ оценили возможность повторить путь российского хоккея через CAS

В РФБ оценили возможность повторить путь российского хоккея через CAS
Комментарии

Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

— Наших хоккеистов допускают на международную арену. По поводу нашего баскетбола решения пока были промежуточные. Есть надежда на то, что в декабре ФИБА на очередном заседании даст нам зелёный свет?
— Во‑первых, я очень рад за наш хоккей и от всей души поздравляю наших хоккеистов с тем, что есть такое решение CAS о допуске наших команд до соревнований. Теперь главное, чтобы всё это должным образом воплотилось. Потом