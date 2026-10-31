Предложен обмен, по итогам которого Зайон Уильямсон перейдёт в «Голден Стэйт»

Журналист издания Bleacher Report Энди Бэйли предложил вариант обмена между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», в результате которого 26-летний американский форвард Зайон Уильямсон может стать одноклубником Стефена Карри.

Согласно предложенной схеме, «Голден Стэйт» получит Уильямсона, а «Нью-Орлеан» — Дрэймонда Грина, Кристапса Порзингиса и защищённый в топ-4 выбор первого раунда драфта НБА — 2027. Бэйли отмечает, что такой обмен соответствует финансовым правилам лиги и может оказаться выгодным обеим сторонам.

«На нынешнем этапе карьеры Зайон стал бы огромным усилением по сравнению с Дрэймондом с точки зрения индивидуального таланта. И какими бы потерями в защите ни обернулся для «Голден Стэйт» такой обмен, Уильямсон мог бы компенсировать их на противоположной половине площадки», — написал Бэйли в материале Bleacher Report.

Таким образом, «Нью-Орлеан» благодаря сделке сможет избавиться от контракта Уильямсона, предусматривающего зарплату в размере $ 44,9 млн в следующем сезоне, не принимая на себя сопоставимых долгосрочных обязательств. Соглашение Грина истекает летом 2027 года, а контракт Порзингиса на сезон-2027/2028 гарантирован лишь на $ 3 млн. Кроме того, полученный драфт-пик позволит «Пеликанс» сосредоточиться на развитии молодых игроков Дерика Куина и Джеремаи Фирса.

Отметим, предложенный обмен я