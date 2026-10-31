15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс поделился первыми впечатлениями от выступлений за «Филадельфию»

Леброн Джеймс поделился первыми впечатлениями от выступлений за «Филадельфию»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА, форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления за новую команду. Баскетболист положительно оценил организацию работы в клубе и настрой партнёров, отметив, что сам продолжает адаптироваться после восьми лет в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Пока всё отлично. Потрясающая организация. Игроки много трудятся, приходят с рабочим настроем, готовые работать. Я всё ещё привыкаю. Восемь лет в Лос-Анджелесе», — сказал Джеймс в видео, опубликованном аккаунтом Oh No He Didn't в социальной сети X.

<