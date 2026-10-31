Леброн Джеймс поделился первыми впечатлениями от выступлений за «Филадельфию»

Четырёхкратный чемпион НБА, форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления за новую команду. Баскетболист положительно оценил организацию работы в клубе и настрой партнёров, отметив, что сам продолжает адаптироваться после восьми лет в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Пока всё отлично. Потрясающая организация. Игроки много трудятся, приходят с рабочим настроем, готовые работать. Я всё ещё привыкаю. Восемь лет в Лос-Анджелесе», — сказал Джеймс в видео, опубликованном аккаунтом Oh No He Didn't в социальной сети X.