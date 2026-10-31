«В НБА наказывают за 23 года». Стив Керр пошутил о новичке «Голден Стэйт» Лендеборге

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о возрасте 24-летнего американского форварда Якселя Лендеборга, который был выбран под 11-м номером драфта НБА в 2026 году. Специалист в шутливой форме раскритиковал подход клубов к оценке возрастных новичков.

«Вы же помните, что в НБА мы наказываем игроков за то, что им 23 года. Он сам себе навредил. Надо было выходить на драфт четыре года назад совершенно неподготовленным. Тогда его выбрали бы под вторым номером», — приводит слова Керра журналист San Francisco Chronicle Лука Эванс в социальной сети X.

Лендеборг провёл несколько лет в студенческом баскетболе, выступая за «Аризону Вестерн», «Алабаму-Бирмингем» и «Мичиган». В составе последней команды он стал чемпионом NCAA в 2026 году, после чего выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

В нынешнем сезоне Лендеборг с первых матчей закрепился в стартовой пятёрке «Голден Стэйт». За пять встреч регулярного чемпионата форвард набирает в среднем 22,6 очка, делает 9,2 подбора и отдаёт 4,0 результативной передачи. При этом американец является одним из самых возрастных новичков своего драфт-класса.