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19-летний Флэгг повторил достижение Леброна, которое не покорялось другим игрокам НБА

19-летний Флэгг повторил достижение Леброна, которое не покорялось другим игрокам НБА
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19-летний американский форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг повторил статистическое достижение четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

По информации портала StatMuse, они являются единственными баскетболистами в истории лиги, которым до достижения 20-летнего возраста удавалось набрать за матч не менее 33 очков, сделать девять подборов, отдать шесть результативных передач и совершить два перехвата.

Флэгг добился этого результата во встрече регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027 с «Хьюстон Рокетс», состоявшейся в ночь на 31 октября. Американец записал на свой счёт 33 очка, девять подборов, шесть передач и два перехвата, реализовав 13 из 19 бросков с и