НБА-2026/2027: результаты матчей на 31 октября

В ночь на 31 октября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники смогли посмотреть 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НБА-2026/2027 на 31 октября 2026 года:

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 95:79;

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:93;

«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 94:110;

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 114:121;

«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 125:111;

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 116:111;

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 145:125;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:101;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:95;

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 120:127.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».