Фото: «Майами» подправили статую Дуэйна Уэйда, изменив выражение лица

Пресс-служба флоридского клуба «Майами Хит» сообщила о проведённой работе по изменению статуи 44-летнего трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Дуэйна Уэйда, в том числе корректировки лица.

Фото: Пресс-служба БК «Майами Хит»

Фото: Пресс-служба БК «Майами Хит»

Фото: Пресс-служба БК «Майами Хит»

Фото: Пресс-служба БК «Майами Хит»

Как отмечает издание The Athletic, скульпторы Омри Амрани и Оскар Леон, увидев статую Дуэйна Уэйда, согласились с тем, что лицо игрока можно сделать более выразительным.

Статуя была изначально открыта 27 октября 2024 года, а на её создание ушло более 800 часов.

Дуэйн является лучшим скорером в истории франшизы «Майами Хит». В 2020 году руководство клуба из Флориды вывело из обращения его игровую майку под третьим номером, а в 2023 году Дуэйн был введён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Также отметим, что американский спортсмен является 13-кратным участником Матча всех звёзд.