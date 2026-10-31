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Определились все участники 1/4 финала женского Кубка России по баскетболу

Определились все участники 1/4 финала женского Кубка России по баскетболу
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Стадия 1/8 финала женского Кубка России по баскетболу подошла к концу. В турнире под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) определились все участники четвертьфинала.

Итоги 1/8 финала Кубка России среди женщин:

«Динамо» Новосибирск с общим счётом 141:129 обыграло «Енисей»;
«Нефтяник-Титан» с общим счётом 142:124 обыграл «Энергию»;
«Динамо» Москва с общим счётом 139:131 обыграло «Владимирских львиц»;
«Надежда» с общим счётом 137:132 обыграла «Самару»;
«Спарта энд К» обыграла с общим счётом 156:77 клуб «Спарта энд К-2»;
МБА-МГУСиТ с общим счётом 193:118 обыграла «Металлург».

В 1/4 финала были сформированы следующие пары:

УГМК — «Надежда»;
«Динамо» Москва — «Спарта энд К»;
«Динамо» Курск — «Нефтяник-Титан»;
«Динамо» Новосибирск — МБА-МГУСиТ.

Команды проведут между собой по две игры — дома и на выезде. После чего по итогам двух встреч в следующую стадию пробьётся сильнейший.

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