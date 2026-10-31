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Томпсон отреагировал на поддержку Адетокунбо и Споэльстры после 25 очков с «Индианой»

Томпсон отреагировал на поддержку Адетокунбо и Споэльстры после 25 очков с «Индианой»
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Четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон («Майами Хит») рассказал о поддержке со стороны звёздного форварда Янниса Адетокунбо и тренера Эрика Споэльстры после 25 очков в матче с «Индианой Пэйсерс» (145:125).

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2026, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
145 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Адетокунбо - 31, Адебайо - 27, Томпсон - 25, Ларссон - 18, Митчелл - 15, Уиггинс - 12, Портис - 8, Конуэлл - 4, Фонтеккио - 3, Йович - 2, Хардуэй-младший - 2, Ричардс, Смит, Гарднер
Индиана Пэйсерс: Джексон - 24, Нембард - 22, Уокер - 14, Хафф - 13, Сиакам - 13, Убре - 10, Несмит - 9, Браун - 9, Нэнс - 6, Слоусон - 4, Смит - 1, Топпин, Зубац

«Поддержка Адетокунбо и Споэльстры? Это потрясающе — слышать такое и от тренера, и от Янниса. Я имею в виду, это во многом причина, по которой здесь: играть с таким талантом, как Яннис, и помочь ему, надеюсь, сделать то, что он уже делал раньше. А именно — выиграть чемпионство и титул