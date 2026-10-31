Томпсон отреагировал на поддержку Адетокунбо и Споэльстры после 25 очков с «Индианой»

Четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон («Майами Хит») рассказал о поддержке со стороны звёздного форварда Янниса Адетокунбо и тренера Эрика Споэльстры после 25 очков в матче с «Индианой Пэйсерс» (145:125).

«Поддержка Адетокунбо и Споэльстры? Это потрясающе — слышать такое и от тренера, и от Янниса. Я имею в виду, это во многом причина, по которой здесь: играть с таким талантом, как Яннис, и помочь ему, надеюсь, сделать то, что он уже делал раньше. А именно — выиграть чемпионство и титул