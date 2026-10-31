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Определились все участники 1/8 финала мужского Кубка России по баскетболу

Определились все участники 1/8 финала мужского Кубка России по баскетболу
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Стадия 1/16 финала в мужском Кубке России по баскетболу подошла к концу. В турнире под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) определились все участники 1/8 финала.

Итоги 1/16 финала:
«Металлург» с общим счётом 147:129 обыграл «Десну»;
«Югра» с общим счётом 161:155 обыграла «Тверь-Политех»;
«Динамо» Уфа с общим счётом 161:138 обыграло «Барнаул»;
«Купол-Родники» с общим счётом 167:154 обыграл «Тамбов»;
ЦСКА-2 с общим счётом 183:136 обыграл «Русичей».

В 1/8 финала были сформированы следующие пары:
«Динамо» Грозный — ЦСКА-2. Победитель этой пары сыграет с МБА в четвертьфинале;
«Химки» — «Купол-Родники». Победитель этой пары сыграет с «Динамо» Владивосток в четвертьфинале;
«Новосибирск» — «Металлург». Победитель этой пары сыграет с «Самарой» в четвертьфинале;
«Челбаскет» — «Динамо» Уфа;
«Темп-СУМЗ» — «Югра».

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