Определились все участники 1/8 финала мужского Кубка России по баскетболу

Стадия 1/16 финала в мужском Кубке России по баскетболу подошла к концу. В турнире под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) определились все участники 1/8 финала.

Итоги 1/16 финала:

«Металлург» с общим счётом 147:129 обыграл «Десну»;

«Югра» с общим счётом 161:155 обыграла «Тверь-Политех»;

«Динамо» Уфа с общим счётом 161:138 обыграло «Барнаул»;

«Купол-Родники» с общим счётом 167:154 обыграл «Тамбов»;

ЦСКА-2 с общим счётом 183:136 обыграл «Русичей».

В 1/8 финала были сформированы следующие пары:

«Динамо» Грозный — ЦСКА-2. Победитель этой пары сыграет с МБА в четвертьфинале;

«Химки» — «Купол-Родники». Победитель этой пары сыграет с «Динамо» Владивосток в четвертьфинале;

«Новосибирск» — «Металлург». Победитель этой пары сыграет с «Самарой» в четвертьфинале;

«Челбаскет» — «Динамо» Уфа;

«Темп-СУМЗ» — «Югра».