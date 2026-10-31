«Менталитет 300 спартанцев». Яннис Адетокунбо — о второй победе подряд «Майами»

Чемпион НБА Яннис Адетокунбо отреагировал на вторую победу подряд «Майами Хит». В ночь на 31 октября клуб обыграл «Индиану Пэйсерс» (145:125).

«Мне кажется, первые четыре игры были очень приятными. Конечно, мы все были в шоке от того, как всё складывалось, но это приятное чувство, потому что теперь знаем, каково это. Ты знаешь, каково это — проигрывать. Ты знаешь, каково это — когда в тебе сомневаются, когда тебя критикуют.

Теперь, когда мы побеждаем, нам просто нужно оставаться скромными… Каждое владение мячом — это борьба. Мы должны бороться, должны бороться за каждое владение мячом. Мы не так хороши, как говорят. Не так плохи, как говорят, нам просто нужно быть самими собой. Нам просто нужно быть самими собой. Мы против всех… мы против них. Это и е