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«Старший брат сделал своё дело». Яксель Лендеборг — о том, как Карри уронил Дончича

«Старший брат сделал своё дело». Яксель Лендеборг — о том, как Карри уронил Дончича
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24-летний американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг оценил эффектный финт своего одноклубника Стефена Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95). В третьей четверти встречи разыгрывающий обыграл Луку Дончича, отправив словенца на паркет, после чего реализовал трёхочковый бросок.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2026, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 95
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Подзиемски - 21, Мелтон - 16, Ньянг - 11, Уильямс - 9, Лендеборг - 6, Бэсси - 6, Ричард - 3, Хорфорд - 3, Пэйтон II - 2, Сантос - 2, Грин - 2, Крайер, Леонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 21, Тайбулл - 10, Ларэвиа - 10, Кесслер - 10, Мамукелашвили - 4, Граймс - 3, Вандербилт, Харди, Джеймс, Секстон, Маньон, Луни

После матча Лендеборга попросили оценить этот эпизод среди лучших моментов Карри, которые ему доводилось наблю