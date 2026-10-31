«Старший брат сделал своё дело». Яксель Лендеборг — о том, как Карри уронил Дончича

24-летний американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг оценил эффектный финт своего одноклубника Стефена Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95). В третьей четверти встречи разыгрывающий обыграл Луку Дончича, отправив словенца на паркет, после чего реализовал трёхочковый бросок.

После матча Лендеборга попросили оценить этот эпизод среди лучших моментов Карри, которые ему доводилось наблю