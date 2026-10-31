Кайри Ирвинг отметил редкое качество Купера Флэгга

34-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий за техасскую команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, лестно высказался в адрес 19-летнего одноклубника соотечественника Купера Флэгга.

«Всегда подчёркиваю его конкурентоспособность — это редкое качество. Есть ребята очень талантливые, способные демонстрировать потрясающие атлетические качества, но именно эта соревновательная природа и стремление быть лучшим, выигрывать матчи, делать мелкие детали — всё это идёт изнутри. Мне кажется, что иногда у него это проявляется спонтанно: посмотришь на него — выглядит уставшим, а затем совершает выдающиеся вещи.

Это просто помогает нам успокоиться. Его интеллект и дух соперничества привели нас туда, где мы находимся сегодня, не думаю, чтобы давление сильно беспокоило его», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.