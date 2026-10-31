Ирвинг — о тренере-дебютанте НБА Мэе: буду краток, чтобы другие не начали завидовать

Чемпион НБА и разыгрывающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг оценил работу главного тренера коллектива Дасти Мэя.

«Я буду краток, потому что не хочу, чтобы другие тренеры в лиге начали завидовать. Он отличный парень. Я не собираюсь раскрывать все его секреты. Дасти — отличный тренер в том смысле, что умеет определять, какие навыки есть у игроков в его команде. Он делает это с самого начала, очень требователен к тому, что ему нужно от тебя. Думаю, это помогает нам понять, что нужно делать от игры к игре с точки зрения подготовки. Он уделяет много внимания подготовке, и я это ценю», — приводит слова Ирвинга журналист Эбби Джонс в социальной сети Х.

Дасти проводит свой первый сезон в НБА в качестве главного тренера. С 2005 по 2026 год он тренировал университетские команды в NCAA.