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Купер Флэгг раскрыл, что поменялось в его игре спустя год после дебюта в НБА

Купер Флэгг раскрыл, что поменялось в его игре спустя год после дебюта в НБА
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19-летний лёгкий форвард техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг ответил, что поменялось в его игре спустя год после дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, моя уверенность в себе продолжает расти. Чувствую, что на данный момент мне просто комфортнее. То, что я целый год завоёвывал уважение своих коллег, было очень важно для меня. На данный момент чувствую себя комфортно», — сказал Флэгг во время пресс-конференции.

Напомним, Купер был выбран на драфте НБА в 2025 году под общим первым номером клубом «Даллас Маверикс». Флэгг также был включён в первую сборную новичков НБА сезона-2025/2026.

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