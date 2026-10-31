Ливио Жан-Шарль — MVP октября в Единой лиге сезона-2026/2027

32-летний французский баскетболист Ливио Жан-Шарль, играющий на позиции центрового за команду ЦСКА, стал самым ценным игроком (МVP) октября в Единой лиге ВТБ сезона-2026/2027, о чём сообщила пресс-служба турнира.

Армейцы провели шесть матчей в регулярном чемпионате в октябре. За это время средняя статистика за игру у Жан-Шарля составила — 15,1 очка, 7,6 подбора и 1,7 передачи при 23,3 балла за эффективность. Также Ливио входит в топ-4 лиги по подборам и топ-2 по эффективности.

ЦСКА — единственный клуб нынешнего розыгрыша, который не потерпел ни одного поражения за семь матчей. Армейцы возглавляют турнирную таблицу.