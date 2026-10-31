Егор Дёмин вошёл в пятёрку худших игроков НБА по одному из показателей защиты

20-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин оказался в числе худших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по проценту реализации бросков соперников при его непосредственной защите. Об этом сообщает статистический аккаунт Clutch Numbers в социальной сети X.

Согласно опубликованным данным, Дёмин разделил пятое место в антирейтинге регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Соперники россиянина реализовали 60% бросков с игры, когда он выступал в роли защищающегося игрока. Аналогичный показатель зафиксирован у Райана Роллинза и Трея Янга.

Худшие результаты продемонстрировали Диллон Брукс (62,8%), Клэй Томпсон (62,2%), Остин Ривз (61,7%) и Тристан да Силва (61,1%). При составлении рейтинга учитывались только баскетболисты, против которых соперники выполнили не менее 30 бросков с игры.

Отметим, приведённая статистика была актуальна до начала игрового дня 31 октября. Показатель Defensive FG% отражает точность бросков соперников при защите конкретного баскетболиста и сам по себе не является комплексной оценкой его действий в обороне. Дёмин проводит второй сезон в НБА после того, как был выбран «Бруклином» под восьмым номером драфта 2025 года.