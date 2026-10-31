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Расписание матчей НБА — 2026/2027 в ночь с 31 октября на 1 ноября 2026 года

НБА: расписание игр в ночь с 31 октября на 1 ноября
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В ночь с 31 октября на 1 ноября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогут посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание матчей с 31 октября на 1 ноября (время московское):

22:00 — «Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
1:00 — «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс»;
2:00 — «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс»;
3:00 — «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс»;
3:00 — «Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз»;
3:00 — «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
3:30 — «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Календарь НБА сезона-2026/2027
Турнирная таблица НБА сезона-2026/2027
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