НБА: расписание игр в ночь с 31 октября на 1 ноября

В ночь с 31 октября на 1 ноября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогут посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание матчей с 31 октября на 1 ноября (время московское):

22:00 — «Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

1:00 — «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс»;

2:00 — «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс»;

3:00 — «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс»;

3:00 — «Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз»;

3:00 — «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»;

3:30 — «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер».