Жан-Шарль прокомментировал то, что его признали MVP октября в Единой лиге сезона-2026/2027

32-летний французский баскетболист Ливио Жан-Шарль, играющий на позиции центрового за команду ЦСКА, прокомментировал то, что его признали Самым ценным игроком (МVP) октября в Единой лиге ВТБ сезона-2026/2027.

«Для меня честь получить награду. Благодарен одноклубникам и штабу команды, ведь этот приз полностью их заслуга», — сказал Жан-Шарль в интервью пресс-службе ЦСКА.

Армейцы провели шесть матчей в регулярном чемпионате в октябре. За это время средняя статистика за игру у Жан-Шарля составила — 15,1 очка, 7,6 подбора и 1,7 передачи при 23,3 балла за эффективность. Также Ливио входит в топ-4 лиги по подборам и топ-2 по эффективности.

ЦСКА — единственный клуб нынешнего розыгрыша, который не потерпел ни одного поражения за семь матчей. Армейцы возглавляют турнирную таблицу.